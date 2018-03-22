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Экс-директор завода в Кургане и два офицера МО РФ предстанут перед судом за взятку

Новости Урала
22 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По версии следствия, в январе 2016 года руководители курганского военного представительства Минобороны РФ получили от бывшего исполнительного директора "Курганмашзавода" 80 тыс. рублей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор "Курганмашзавода" (КМЗ, Курганская область) и руководители курганского военного представительства Минобороны РФ предстанут перед судом за взятку в 80 тыс. рублей. Взятка была получена курганскими офицерами Минобороны за подписание документов по госконтракту, сообщили в четверг в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области.

"Военный следственный отдел СК РФ окончил предварительное следствие по уголовным делам в отношении бывшего исполнительного исполнительного "Курганмашзавода" Александра Клюжева, начальника 3949 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации подполковника Евгения Сутормина и его заместителя подполковника Михаила Шамбуева. Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Дача взятки" и "Получение взятки" на основании материалов УФСБ России по Курганской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева 80 тыс. рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны РФ якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта. "В действительности же машины, которые по документам уже "стояли на отгрузке", собрали только через два месяца. Липовый отчет перед Минобороны РФ был необходим для того, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта", - отмечается в сообщении регионального Управления ФСБ России.

Уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Минобороны РФ о взыскании с КМЗ более 352 млн рублей неустойки по государственному контракту на поставку боевой машины пехоты "Курганец-25" в 2014-2016 годах. Министерство обороны РФ подало апелляцию на решение Арбитражного суда, однако Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении апелляции.

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

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