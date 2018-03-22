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Пассажиров "Саратовских авиалиний" после ЧП на взлете отправили в Сургут другим бортом

Новости Урала
22 марта, 18:58 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 22, марта. /ТАСС

Рейс отменили из-за сработавшей предупреждающей сигнализации

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САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Рейс компании "Саратовские авиалинии", отмененный после срабатывания утром в четверг предупреждающей сигнализации, вылетел из Саратова в Сургут с задержкой почти в 15 часов, сообщила пресс-секретарь компании Елена Воронова.

Сигнализация одного из трех двигателей самолета Як-42 компании "Саратовские авиалинии" сработала при разбеге самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Саратов-Центральный, на борту было 109 человек. Взлет прекратили, самолет отправили на осмотр.

"Из Саратова в Сургут в 16:17 по местному времени (15:17 мск) вылетел резервный борт Як-42. Общая задержка рейса составила 14 часов 50 минут", - сказала Воронова.

Ранее сообщалось, что в результате утреннего инцидента никто не пострадал. Пассажиров разметили в гостинице и обеспечили питанием.

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