Свердловский губернатор потребовал обеспечить безопасный снос телебашни в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу потребовал обеспечить безопасность жителей Екатеринбурга при сносе недостроенной 220-метровой телебашни. Он запланирован на субботу, 24 марта.

"Сегодня задача номер один - принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры", - сказал Куйвашев на встрече с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным. УГМК станет инвестором проекта строительства на месте телебашни ледовой арены.

Якоб заверил, что будут перекрыты близлежащие улицы, ограничено движение общественного транспорта, в том числе метрополитена. По словам гендиректора УГМК, подрядчик провел тщательные расчеты, на месте падения обломков башни подготовлена земляная подушка, а разлету мелких осколков бетона воспрепятствует специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни. "Это современная технология, которая применяется по всему миру, которая прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт", - отметил Козицын.

Ранее сообщалось, что в пятницу трое неизвестных прорвались через посты охраны на телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Несколько человек были задержаны при попытке проникновения на объект.

Телебашню в центре Екатеринбурга начали возводить в 1983 году, однако в 1991 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. В апреле 2013 года объект передали в собственность Свердловской области. На месте телебашни планируется построить многофункциональную ледовую арену на 15 тыс. зрителей.