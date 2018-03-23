В Челябинске возбудили дело о повреждении автомобиля скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как ночью в Челябинске неизвестные повредили автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

"23 марта в ночное время в Челябинске неизвестные причинили повреждения автомобилю бригады скорой помощи, который находился на вызове в Калининском районе. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, ночью медики вернулись с вызова в припаркованную во дворе дома машину. После этого они услышали шум, а в машине треснуло стекло. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что нападение на бригаду скорой помощи произошло в Челябинске в 01:30 местного времени (23:30 мск). Медики приехали на вызов, оказали необходимую помощь и вышли из подъезда на улицу. В этот момент раздалось три хлопка, врачи успели сесть в машину, когда раздалось еще два выстрела по крыше транспортного средства, никто не пострадал.