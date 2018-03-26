Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменские власти разработали тур по местам, связанным с отшельницей Агафьей Лыковой

Новости Урала
26 марта, 10:43 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, марта. /ТАСС

На проект направят 1,2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дом отшельницы Агафьи Лыковой в тайге в верховьях Большого Абакана

Дом отшельницы Агафьи Лыковой в тайге в верховьях Большого Абакана

© Александр Колбасов/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Упоровского района Тюменской области разработали туристический маршрут по местам, связанным с сибирской отшельницей Агафьей Лыковой. Его планируют запустить осенью 2018 года, сообщил ТАСС глава района Леонид Сауков.

"Агафья Лыкова имеет отношение к упоровскому поселению Лыково - есть исторические данные, которые свидетельствуют, что она здесь была. Мы хотим сделать исторический староверческий маршрут... В центре Упорово нашли помещение... будем его реставрировать под староверческую усадьбу. У нас уже есть контракт, подрядчик, к осени будем стараться его запускать", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Глава Хакасии: визиты к отшельнице Лыковой должны согласовываться с дирекцией заповедника

Волонтеры доставили таежной отшельнице Агафье Лыковой продукты и розы к 8 марта

В Красноярске издали словарь сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

По его словам, есть основания полагать, что ранее семья Лыковых проживала в Тюменской области в деревне Лыково, после чего перебралась на Алтай, а затем в Хакасию. В туристический маршрут войдет посещение исторических мест, связанных с сибирской отшельницей - Суэрской церкви и Никольского храма. На разработку туристического маршрута и строительно-монтажные работы направят 1,2 млн рублей. Развивать маршрут планируется при содействии департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, обнаруженных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое детей кроме Агафьи, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Долгие годы семья жила в тайге, сейчас 73-летняя отшельница проживает в государственном природном заповеднике "Хакасский".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама