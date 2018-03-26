Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оставил в силе приговор экс-сотруднику ДПС Подмосковья, обвиняемому в изнасилованиях

Новости Урала
26 марта, 10:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

По данным прокуратуры Свердловской области, ранее суд приговорил Артура Косицына к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене бывшему сотруднику ДПС одного из батальонов ГИБДД Московской области Артуру Косицыну, осужденному за изнасилования, неотбытой части срока более мягким наказанием. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного суда.

"Свердловский областной суд оставил в колонии серийного насильника. Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене бывшему полицейскому Артуру Косицыну неотбытой части наказания более мягким наказанием отменено. В удовлетворении ходатайства осужденного отказано", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Свердловской области, ранее Нагатинский районный суд Москвы признал Артура Косицына виновным по 26 эпизодам и приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству осужденного заменил Косицыну неотбытую часть наказания в размере 5 лет 8 месяцев и 5 дней на 2 года исправительных работ с удержанием 10% из его зарплаты.

"Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила принесла апелляционное представление. <...> Он показал нестабильное поведение, допускал нарушение порядка отбывания наказания, из-за чего привлекался к дисциплинарной ответственности, а также не принял достаточных мер к погашению ущерба, причиненного преступлением. Сегодня суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда Нижнего Тагила, поэтому осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии", - сообщили в пресс-службе.

Косицын был задержан в декабре 2009 года. По данным следствия, он совершал преступления на территории Москвы и Подмосковья. Как правило, он в свободное от службы время заходил следом за женщинами в подъезд или лифт и, угрожая ножом, совершал изнасилования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама