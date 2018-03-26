Суд оставил в силе приговор экс-сотруднику ДПС Подмосковья, обвиняемому в изнасилованиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене бывшему сотруднику ДПС одного из батальонов ГИБДД Московской области Артуру Косицыну, осужденному за изнасилования, неотбытой части срока более мягким наказанием. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного суда.

"Свердловский областной суд оставил в колонии серийного насильника. Постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене бывшему полицейскому Артуру Косицыну неотбытой части наказания более мягким наказанием отменено. В удовлетворении ходатайства осужденного отказано", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Свердловской области, ранее Нагатинский районный суд Москвы признал Артура Косицына виновным по 26 эпизодам и приговорил его к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила по ходатайству осужденного заменил Косицыну неотбытую часть наказания в размере 5 лет 8 месяцев и 5 дней на 2 года исправительных работ с удержанием 10% из его зарплаты.

"Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила принесла апелляционное представление. <...> Он показал нестабильное поведение, допускал нарушение порядка отбывания наказания, из-за чего привлекался к дисциплинарной ответственности, а также не принял достаточных мер к погашению ущерба, причиненного преступлением. Сегодня суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда Нижнего Тагила, поэтому осужденный продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии", - сообщили в пресс-службе.

Косицын был задержан в декабре 2009 года. По данным следствия, он совершал преступления на территории Москвы и Подмосковья. Как правило, он в свободное от службы время заходил следом за женщинами в подъезд или лифт и, угрожая ножом, совершал изнасилования.