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На Урале на уроке труда руку пятиклассника затянуло в токарный станок

Новости Урала
26 марта, 11:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Проводится проверка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по сообщению о получении различных травм кисти пятиклассником на внеурочном занятии по технологии в Поташкинской средней общеобразовательной школе в Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, на внеурочном занятии по технологии у ученика пятого класса затянуло руку в токарный станок, в результате подростку причинены различные травмы кисти. В настоящее время Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент опрошен пострадавший подросток, педагоги, руководство образовательного учреждения.

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