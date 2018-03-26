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Арест обвиняемому в невыплате зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле продлен на три месяца

Новости Урала
26 марта, 12:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

С декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по зарплате более чем перед 200 работниками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила продлил до 26 июня 2018 года домашний арест учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате зарплаты работникам, сокрытии средств от налоговых органов и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в суде.

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"Решением суда мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на три месяца, до 26 июня 2018 года", - сказала помощник председателя суда Галина Жуланова.

По данным следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по зарплате более чем перед 200 работниками на сумму около 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей. Кроме того, следователи в ходе проверки выявили факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2017 года пожаловались, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после того, как президент поручил Генпрокуратуре провести проверку.

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Свердловская область "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017 Расследование дел нижнетагильского завода
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