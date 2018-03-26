Проект арены на месте телебашни в Екатеринбурге планируется завершить к концу 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Проект ледовой арены, которая может появиться на месте демонтированной 220-метровой башни в Екатеринбурге, планируется завершить к концу 2018 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор АО "Ледовая арена" Даниил Крицкий.

"Будет обследован фундамент [от телебашни] на предмет использования для проектируемого объекта. Планируем до конца года завершить проектирование данного объекта", - сказал он.

По его словам, нештатных ситуации при демонтаже башни не возникло. "Мы планируем к 15 мая завершить основной комплекс работ по демонтажу. Все отходы будут в соответствии с законодательством лицензированы, им будет присвоен соответствующий класс, они будут вывезены на специализированные полигоны. Это также будет сделано до 15 мая", - добавил он.

Начальник отдела №4 компании "РВС", которая проводила демонтаж башни, Алексей Тарахович отметил, что сейчас для сноса оставшегося 30-метрового основания из другого города везут специальную технику. "Я думаю, что за две недели уберем ее и приступим к нижней постройке, которую будем разбирать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что утром 24 марта в Екатеринбурге демонтировали недостроенную телебашню. Перед сносом были закрыты несколько станций метро, оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали.

О телебашне

Недостроенная телебашня высотой 220 метров была расположена в центре Екатеринбурга. Она стала одним из самых известных объектов города. Планировалось, что она будет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и примет все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991-м было заморожено из-за отсутствия средств.

Раньше вход в башню был свободным, экстремалы - любители прыжков с парашютом и подростки забирались на нее по внутренним конструкциям и внешним лестницам. Известно о нескольких несчастных случаях с летальным исходом, когда люди срывались с высоты. Сейчас вход на территорию объекта запрещен и охраняется. За это время из телебашни планировали сделать культурно-просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов, арт-объект.

В 2013 году долгострой был исключен из перечня федеральных стратегических объектов и передан в собственность Свердловской области. Фонд имущества региона в начале 2017 года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок на аукцион с начальной ценой почти 653 млн рублей. Позднее стало известно, что приватизация телебашни отменена. Было принято решение о демонтаже объекта и строительстве на его месте ледовой арены Уральской горно-металлургической компании.