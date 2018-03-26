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Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Урала
26 марта, 13:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Уральская горно-металлургическая компания намерена подать заявку по теме обрушения самого высокого недостроя в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), выступившая заказчиком сноса 220-метровой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, в апреле подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Речь пойдет о самом высоком в мире недострое, который когда-либо демонтировали, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК.

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"Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку", - сказали в пресс-службе.

Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года из-за отсутствия финансирования, была взорвана утром 24 марта. Перед сносом высотного объекта в городе- миллионнике были закрыты несколько станций метро и оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали. В настоящее время на месте башни осталось 30-метровое основание, которое будет демонтировано обычным способом.

Строившаяся с 1983 года телебашня успела стать стала одним из самых известных объектов Свердловска, а затем и Екатеринбурга. Изначально планировалось, что она будет второй по высоте в СССР после Останкинской телебашни, "рост" которой превышает 500 метров.

 

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