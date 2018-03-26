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Двести детей приехали на весеннюю смену в центр, созданный на Урале по модели "Сириуса"

Новости Урала
26 марта, 13:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Смена в "Золотом сечении" продлится три недели

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Двести школьников примут участие в стартовавшей весенней смене образовательного центра для одаренных детей "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". Смена продлится три недели, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области стартовала вторая смена Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение", 200 талантливых школьников развивают свои способности по направлениям "Промыслы", "Искусство", "Спорт" и "Наука". Ко второй смене формат работы модернизирован: в частности, в направлении "Наука" сделан акцент на информационные технологии", - говорится в сообщении.

"Работать с ребятами будут эксперты, которые помогут школьникам вдохновиться, еще больше погрузиться в ту или иную тему, которую они изучают. К нам также приедут олимпийские чемпионы, лучшие художники и музыканты, другие профессионалы своего дела", - отметила директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких.

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом РФ, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром "Сириус" создали региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в декабре 2016 года.

Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Пилотная смена прошла с 1 по 21 августа 2017 года. Основной площадкой весенней смены стал Центр Международной Торговли в Екатеринбурге. В дальнейшем для центра планируется построить отдельное здание рядом с технопарком высоких технологий "Университетский".

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