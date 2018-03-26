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Тюменские ученые запустили проект, открывающий доступ к лабораториям предприятий региона

Новости Урала
26 марта, 15:33 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, марта. /ТАСС

Сообщается, что уже есть предварительная договоренность с одним из нефтегазовых предприятий области

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ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области запустили новый проект, который позволит молодым ученым получить доступ к лабораториям предприятий региона и увеличить качество их научных работ. Сейчас ведутся переговоры по организации взаимодействия с рядом предприятий в рамках проекта, сообщил в понедельник ТАСС куратор проекта, председатель совета Александр Смирнов.

"Проект совместного пользования лабораториями для молодых ученых Тюменской области реализуется для того, чтобы молодые ученые в рамках их научных работ могли получить доступ в лаборатории, которые есть в области, и смогли пользоваться возможностями лабораторий. Пока есть барьеры между организациями, сейчас идут предварительные переговоры, реализация проекта уже началась, в апреле проект обсудят на совете ректоров. Надеюсь, что во второй половине года у нас этот механизм уже будет работать", - сказал собеседник агентства.

По словам Смирнова, уже есть предварительная договоренность с одним из нефтегазовых предприятий региона, готовым включиться в этот проект, который позволит увеличить качество научных работ и может стать новой эффективной формой наставничества.

"Пока у молодых ученых есть доступ только к лабораториям, в которых они работают, но их интересы могут выходить за рамки лабораторных возможностей, поэтому такой проект очень важен. В дальнейшем совет планирует сотрудничать с предприятиями, специализирующимися на исследовании физики жидкостей и горных пород", - добавил он.

Смирнов также отметил, что такие предприятия вызывают большой интерес у ученых, планирующих работать в нефтегазовой отрасли. "У нас появилась плеяда молодых людей, которые не боятся брать на себя ответственность. Успех может быть, если будет профессиональная команда", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области представляет собой молодежное собрание представителей научных, производственных и образовательных учреждений, находящихся на территории Тюменской области. Совет оказывает содействие в реализации молодежной политики в научно-образовательной сфере и представляет интересы молодых ученых и специалистов региона.

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