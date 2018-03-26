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СК проверит информацию об оставившем ребенка на улице воспитателе детсада в Кургане

Новости Урала
26 марта, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По данным региональных СМИ, во время прогулки женщина толкнула воспитанницу в снег и оставила ее на улице

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Курганской области проверяют размещенную в СМИ информацию о воспитательнице детского сада №142 Кургана, которая во время прогулки толкнула воспитанницу в снег и оставила девочку на улице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального СК.

"В понедельник в региональных СМИ появилась информация о том, что 23 марта 2018 года одна из воспитательниц детского сада № 142, расположенного в Кургане, во время прогулки толкнула воспитанницу в снег, потому как та не хотела возвращаться в группу, после чего оставила девочку на улице. Плачущему ребенку помогли, а также успокоили прохожие", - говорится в сообщении.

Следственными органами СКР по Курганской области инициировано проведение доследственной проверки.

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