СК возбудил дело о многомиллионном долге по зарплате на челябинском предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о невыплате более 36 млн рублей на челябинском предприятии "Резерв". Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

"Дело по факту невыплаты заработной платы работникам промпредприятия "Резерв" в сумме более 36 млн рублей возбуждено по материалам прокуратуры, куда ранее обратились работники промпредприятия", - сказал собеседник агентства.

По данным управления, долг по зарплате перед 301 сотрудником предприятия копился с октября 2017 года по январь 2018 года.