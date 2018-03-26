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СК возбудил дело о многомиллионном долге по зарплате на челябинском предприятии

Новости Урала
26 марта, 16:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

По данным ведомства, долг перед 301 сотрудником предприятия "Резерв" копился с октября 2017 года по январь 2018 года

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о невыплате более 36 млн рублей на челябинском предприятии "Резерв". Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

"Дело по факту невыплаты заработной платы работникам промпредприятия "Резерв" в сумме более 36 млн рублей возбуждено по материалам прокуратуры, куда ранее обратились работники промпредприятия", - сказал собеседник агентства.

По данным управления, долг по зарплате перед 301 сотрудником предприятия копился с октября 2017 года по январь 2018 года.

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