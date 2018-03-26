Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале приговорены к реальным срокам члены ОПГ, обманывавшие людей под видом газовиков

Новости Урала
26 марта, 16:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, марта. /ТАСС

Осужденные под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям установить сигнализаторы загазованности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к лишению свободы на срок от семи с половиной до восьми лет троих членов организованной преступной группы, которые под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям Свердловской области и Пермского края установить сигнализаторы загазованности. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня суд города Первоуральска огласил приговор организованной группе лжегазовиков, обвиняемых в мошенничестве по предварительному сговору. Двое мужчин и женщина под видом установки дополнительного газового оборудования обманули 19 пожилых людей на территории Свердловской области и Пермского края на общую сумму 125 тыс. рублей <…> Приговором суда Вячеславу Окулову назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Александру Ульянову - восемь лет в колонии строгого режима, Татьяне Швецовой - семь лет и шесть месяцев в колонии общего режима", - сказал Горелых.

По данным полиции, преступники под видом сотрудников газовой службы предлагали жителям установить сигнализаторы загазованности. "Для большей убедительности они приобрели форму, внешне схожую с одеждой сотрудников газовой службы, а также розетки с таймером, сигнализаторы загазованности, купон-заказы и квитанции", - отметил руководитель пресс-службы.

Имитируя установку специальных средств, они получали вознаграждение в размере от 3 до 18,5 тыс. рублей. "Сотрудники полиции из уголовного розыска ГУ МВД области задержали их в Красноуфимске 9 февраля 2017 года, когда они прибыли туда на своем автомобиле с госномерами Московской области для совершения очередного преступления", - заключил Горелых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Трамп лично одобрил решение выслать из США дипломатов РФ и закрыть консульство в Сиэтле
3
США высылают из страны 60 российских дипломатов
4
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
5
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
6
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
7
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама