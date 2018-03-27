Движение пассажирских поездов на месте схода вагонов на Урале нормализовано

Во время ликвидации последствий происшествия на железнодорожной станции Билимбай © Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов на месте схода вагонов грузового поезда на станции Билимбай в Свердловской области происходит в штатном режиме. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловской железной дороги (СВЖД).

Вечером, 26 марта, на путях необщего пользования ООО "Коноваловский рудник", примыкающих к станции Билимбай, произошло самопроизвольное движение 20 груженых щебнем вагонов. В результате произошло столкновение со стоящими на станции грузовыми вагонами, с последующим сходом 10 вагонов. Пострадавших нет, из-за ЧП были задержаны пригородные поезда.

"Движение в штатном режиме, но работы по ликвидации последствий еще ведутся", - утончили в пресс-службе.

По факту схода с рельсов нескольких вагонов проводится доследственная проверка, сообщили во вторник в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В результате происшествия произошел обрыв контактного провода. По уточненным данным, повреждено около 100 метров железнодорожных путей. Проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего, а также стоимости причиненного ущерба, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.