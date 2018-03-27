На Урале завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Восстановительные работы завершены на месте схода вагонов грузового поезда на станции Билимбай в Свердловской области, произошедшего накануне вечером, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Ранее сообщалось, что вечером 26 марта на путях необщего пользования ООО "Коноваловский рудник", примыкающих к станции Билимбай, произошел самопроизвольный уход 20 груженых щебнем вагонов. В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами с последующим сходом 10 вагонов, были задержаны пригородные поезда.

"Полностью завершены восстановительные работы на станции Билимбай Екатеринбургского региона СвЖД. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. В ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда из Екатеринбурга и Кузино", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за схода с рельсов нескольких вагонов движение поездов сначала осуществлялось по одному пути в обоих направлениях, а с 01:52 мск 27 марта по двум путям в штатном режиме.

По факту инцидента следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. По данным ведомства, в результате происшествия произошел обрыв контактного провода, повреждено около 100 метров железнодорожного полотна.