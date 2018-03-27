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"Уральские авиалинии" в этом году закупят четыре самолета, на три меньше от плана

Новости Урала
27 марта, 16:36 UTC+3

Необходимые по техническим параметрам самолеты на рынке не нашлись, пояснил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в этом году закупит четыре самолета, что на три меньше от запланированного на 2018 год, сообщил во вторник журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Изначально в этом году авиакомпания планировала закупить семь машин, но будет закуплено только четыре, так как не были найдены на рынке необходимые по техническим параметрам самолеты для авиакомпании. Два придут вот-вот, два еще мы смотрим в Ирландии, эти самолеты мы получим от авиакомпании Air Berlin. Два хороших самолета Airbus А-321, в отличном состоянии и комплектации", - сказал Скуратов.

По его словам, весной следующего года авиакомпания получит два воздушных судна Airbus А321neo. "Это новая модификация с новым фюзеляжем, вместимостью 236 пассажиров, прямо с конвейера, приобретается в операционный лизинг", - сказал гендиректор компании.

Он отметил, в этом году "Уральские авиалинии" планируют перевезти 9,4 млн пассажиров, что примерно на 17,5% больше, чем в 2017 году.

"Уральские авиалинии" входят в топ-4 крупнейших российских авиакомпаний, по данным на январь-ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов - более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге. 

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