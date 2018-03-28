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Тюменские предприятия поставят "Сибуру" продукцию на 14 млрд рублей

Новости Урала
28 марта, 9:15 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 28, марта. /ТАСС

Заключены порядка 470 контрактов

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ТЮМЕНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Предприятия Тюменской области и компания "Сибур" подписали 470 контрактов на поставку различной продукции на 14 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.

"К настоящему времени мы набрали 34 предложения от предприятий региона, а также 28 предложений по осуществлению проектной деятельности от Тюменского индустриального университета. По итогам 2017 года порядка 470 контрактов были заключены с предприятиями Тюменской области... - общая сумма составляет 14 млрд рублей... Мы планируем, что взаимодействие будет только расширяться", - сказал он.

Остроумов напомнил, что дорожная карта, предполагающая расширение использования продукции и технологий предприятий Тюменской области для холдинга, была подписана в сентябре 2017 года на полях Тюменского нефтегазового форума.

"Тюменскую область и компанию "Сибур" связывают надежные партнерские отношения, и одновременно компания "Сибур" выступает и стратегическим инвестором, и крупным работодателем, и крупным заказчиком. С 2006 года компанией на территории Тюменской области реализуется ряд инвестиционных проектов... В настоящее время в активной фазе находится проект по строительству западно-сибирского комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья, ...будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест, это один из самых крупных инвестиционных проектов, который реализуется на территории региона", - отметил он.

Вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 23 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах.

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