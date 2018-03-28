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В Свердловской области освободили ото льда 9 мостов во время подготовки к паводку

Новости Урала
28 марта, 11:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

Для разрушения льда сотрудники МЧС использовали около 600 кг взрывчатых веществ

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Свердловской области провели взрывные работы на реках по освобождению 9 мостов ото льда во время подготовки к весеннему паводку. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

20 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге напомнил, что наиболее сложная паводковая ситуация в прошлом году была на территории Тюменской и Свердловской областей. Размер ущерба составил более 650 млн рублей. При этом в округе более 30% гидротехнических сооружений находятся не в надлежащем состоянии.

"В Свердловской области взрывным способом уже обработаны 9 мостов, из них 6 на реке Туре в Слободо-Туринском муниципальном районе и в Туринском городском округе, 2 мостовых сооружения в Верхотурском городском округе на реках Тура и Салда, мост на реке Таборинке в Таборинском муниципальном районе. Для разрушения льда сотрудниками было истрачено около 600 кг взрывчатых веществ. Безопасный ледоход в этих муниципальных образованиях обеспечен", - сказали в пресс-службе.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко сообщила журналистам, что уровень осадков в восточной части региона в марте сравнялся с уровнем осадков за три зимних месяца. На западе региона, включая Екатеринбург, в марте выпало 50% от общего количества зимних осадков, сообщила Шепоренко. Зима на Среднем Урале была малоснежной, выпало около 70-80% нормы осадков.

Настоящую весну в Свердловской области ждут к маю, апрель порадует лишь несколькими теплыми днями. Период относительно теплой погоды предполагается с 3 по 8 апреля, тогда дневные температуры могут повышаться до 3-7 градусов тепла. По словам Шепоренко, если апрель действительно окажется не очень жарким, большого половодья на территории региона, с учетом небольших запасов снега, не ожидается.

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