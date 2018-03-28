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Проекты молодых ученых Урала внедрят на свинокомплексе "Сибирской аграрной группы"

Новости Урала
28 марта, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

Молодые ученые Уральского государственного аграрного университета подготовили более 50 проектов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Разработки молодых ученых Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) в области сельскохозяйственного производства планируют внедрить на свинокомплексе "Уральский", который является дочерним предприятием агрохолдинга "Сибирская аграрная группа", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на заместителя декана по науке и инновационной работе УрГАУ Ольгу Быкову.

Студенты представили более 50 проектов в рамках научно-практической конференции "Актуальные вопросы зооветеринарной науки и сельскохозяйственного производства", проведенной по инициативе "Сибирской аграрной группы" в УрГАУ. "Некоторые из них (проектов - прим. ТАСС) планируется внедрить на свинокомплексе "Уральский", в том числе проект по разработке способов снижения потерь при охлаждении мяса, а также проект по исследованию микробиологических процессов при созревании сырокопченых продуктов", - отметила Быкова.

В пресс-службе отметили, что в конференции приняли участие студенты факультета ветеринарной медицины и экспертизы и технологического факультета УрГАУ.

"Их проекты были связаны с современными методами диагностики, лечения и профилактики распространенных заболеваний у свиней и птицы, заменой антибиотиков, применения инновационных способов селекции и повышения воспроизводства в свиноводстве. Все участники получили дипломы, а победители еще и денежные призы", - сказали в вузе.

УрГАУ - один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям. В рамках международного сотрудничества в вузе действуют более 40 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.

"Сибирская аграрная группа" является крупным холдингом с полным циклом производства продукции. В составе холдинга 10 производственных предприятий: это мясокомбинаты в Томске и Кемерове, пять свиноводческих комплекса - в Томской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае, а также в республике Бурятия, комбикормовые заводы в Асино, Красноярске и птицефабрика "Томская".

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