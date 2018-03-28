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В школах Свердловской области планируют создать инженерные классы УрФУ

Новости Урала
28 марта, 16:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

По словам директора Специализированного учебно-научного центра вуза Андрея Мартьянова, такие классы могут стать "локомотивами развития муниципальных систем образования"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Классы Уральского федерального университета (УрФУ) с углубленным изучением математики и физики планируют создать в школах Свердловской области. Пилотный проект уже начали реализовывать в учреждениях двух городов региона, сообщил в среду ТАСС директор Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ Андрей Мартьянов.

"СУНЦ открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, в частности с муниципалитетами. Мы начали реализовывать проект по созданию специализированных классов УрФУ. На сегодняшний день в развитии своих систем образования заинтересованы два таких муниципалитета: это город Серов и город Богданович. Это пилотные города, мы делимся всеми нашими методиками и опытом", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, такие классы в перспективе могут стать "локомотивами развития муниципальных систем образования".

"Мы координируем эту работу совместно с управлением по довузовской подготовке. Считаю, что мы должны брать не только талантливых детей с территорий, но и вкладывать в эти территории, мы должны им оказывать методическую поддержку. Два таких класса запущено, мы полностью готовы тиражировать этот проект в другие муниципалитеты", - отметил Мартьянов.

Учебно-научный центр является структурным подразделением УрФУ, он создан в 1990 году для углубленного обучения по программам основного общего и среднего общего образования. Всего в России четыре СУНЦа: в Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В центре восемь кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение проводится по авторским программам с 8 по 11 классы.

Ранее сообщалось, в 2017 году в рамках работе по выявлению и сопровождению талантливых детей на базе СУНЦа был основан детский научно-технический университет "Поиск". В прошлом году прошли две смены центра, в ходе которых школьники Свердловской области проходили обучение по физике, математике, химии, биологии и астрономии.

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