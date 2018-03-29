Военные начали противопаводковые взрывы льда на реке в Челябинской области

ТАСС, 29 марта. Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к взрывным работам на реке Сим в Челябинской области, чтобы предотвратить ледовые заторы и резкое повышение уровня воды во время весеннего паводка. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Для разрушения льда на реке Сим, толщина которого достигает 1 м, саперы используют до 2 тонн тротила. Работы проводятся в светлое время суток на территории Ашинского муниципального района Челябинской области", - сказал Рощупкин.

Ранее военнослужащие ЦВО взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений. В готовности к применению находится транспортная авиация.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС России.