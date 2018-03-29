Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Сто пятьдесят студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в четверг утром самостоятельно эвакуировались на улицу из главного корпуса из-за задымления на цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.
"В цокольном этаже главного корпуса Южно-Уральского государственного университета произошло небольшое задымление. Там "замкнул" электродвигатель вентиляционной системы. 150 сотрудников и студентов вуза эвакуировались на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится проветривание", - сказал собеседник агентства.
"В восточном крыле главного корпуса произошло небольшое задымление... Задымление было устранено до приезда пожарных сотрудниками университета, но, тем не менее, согласно протоколу, сработало аудиооповещение о том, что возможна пожарная ситуация в крыле. Студенты, преподаватели и сотрудники были из восточного крыла эвакуированы, приехали пожарные, и сейчас студенты ожидают на улице. После того, как помещение будет проветрено, они вернутся на занятия", - отметили в пресс-службе.
По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Уральского УГМС", в настоящее время в Челябинске минус 1 градус, ветер - 4-7 м/ с.