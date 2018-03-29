Студенты и сотрудники университета в Челябинске эвакуировались из-за задымления

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Сто пятьдесят студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в четверг утром самостоятельно эвакуировались на улицу из главного корпуса из-за задымления на цокольном этаже. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

"В цокольном этаже главного корпуса Южно-Уральского государственного университета произошло небольшое задымление. Там "замкнул" электродвигатель вентиляционной системы. 150 сотрудников и студентов вуза эвакуировались на улицу самостоятельно, погибших и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники МЧС, сейчас проводится проветривание", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ЮУрГУ пояснили ТАСС, что всего было эвакуировано порядка 200 человек.

"В восточном крыле главного корпуса произошло небольшое задымление... Задымление было устранено до приезда пожарных сотрудниками университета, но, тем не менее, согласно протоколу, сработало аудиооповещение о том, что возможна пожарная ситуация в крыле. Студенты, преподаватели и сотрудники были из восточного крыла эвакуированы, приехали пожарные, и сейчас студенты ожидают на улице. После того, как помещение будет проветрено, они вернутся на занятия", - отметили в пресс-службе.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Уральского УГМС", в настоящее время в Челябинске минус 1 градус, ветер - 4-7 м/ с.