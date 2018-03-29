Чиновник и депутат в Челябинской области задержаны по подозрению во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Организованная группа из четырех человек, в том числе сотрудника администрации города Миасса Челябинской области и местного депутата, задержана по подозрению во взяточничестве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

"В отношении сотрудника администрации города Миасса, депутата городского Совета депутатов, эксперта и местного жителя следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 290 ("Получение взятки") УК РФ. <...> Подозреваемые задержаны... Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые действовали организованной группой. В 2017 году они купили за бюджетные деньги торговое помещение под детский сад. При этом была проведена фиктивная экспертная оценка объекта, на основании которой цена покупки была завышена. За это подозреваемые получили взятку в сумме более 8 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.