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Жильцов сгоревшего в Мегионе дома переселили в новые квартиры

Новости Урала
29 марта, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В доме проживали люди по договорам соцнайма

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Жильцов общежития, сгоревшего в городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), расселили в заранее подготовленные для них квартиры. Дом планировалось расселить в мае, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Там (в сгоревшем доме) были муниципальные жилые квартиры, проживали люди по договорам соцнайма. Люди были экстренно расселены в капитальное жилье, в дальнейшем с ними будут заключены договоры соцнайма, и они будут там дальше проживать. Это общежитие было у нас на расселении на май этого года, но в связи со сложившийся ситуацией просто ускорилось расселение, а так квартиры уже были подготовлены", - приводит пресс-служба слова директора департамента муниципальной собственности Андрея Толстунова.

По его данным, сразу после пожара людей направили пункт временного пребывания для установления факта их законного проживания и непосредственно расселения. "Всего там у нас девять муниципальных комнат осталось на момент пожара, до этого две мы расселили. Из этих девяти шесть обратилось, им выдали необходимые спальные принадлежности, по трем квартирам еще проводим работу - ищем жителей и также будем переселять", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал, что жилой одноэтажный жилой дом площадью 600 кв. м. полностью сгорел в Мегионе, в тушении пожара принимали участие 11 единиц техники, 37 человек спасателей и дознаватели. Открытое горение было ликвидировано в 23:37 по местному времени, полностью пожар был ликвидирован в 01:30. Пострадавших в результате ЧП нет.

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