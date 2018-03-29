"Уральские авиалинии" запустят цех по ремонту колес за $10 млн в начале 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта./ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в начале 2019 года запустит цех по ремонту колес, инвестиции составят $10 млн, сообщил в четверг журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

"У нас этот год инвестиционноемкий. Мы строим производственный корпус на территории инженерной службы. Он будет включать в себя цех по ремонту колес и тормозных систем западных самолетов. Мы намерены получить все необходимые сертификаты, инвестиции в проект составят более $10 млн", - сказал он.

Скуратов также рассказал, что во второй очереди разместится малярный цех, цех по ремонту конструкций и инжиниринговый комплекс. "Мы планируем его закончить в первом квартале 2019 года. Стоимость только оборудования - более €1 млн", - резюмировал он.

Инвестиции в программное обеспечение

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" подписала с Lufthansa Systems долгосрочное соглашение об использовании программного обеспечения NetLine и Lido/Flight. NetLine - это интегрированная IT-платформа, позволяющая эффективно планировать и управлять производственной деятельностью. Платформа включает в себя три основных модуля: для формирования расписания полетов, для управления парком воздушных судов и для планирования и управления экипажами.

"В условиях растущего пассажиропотока и увеличения парка воздушных судов авиакомпании необходимы новейшие технологии для управления операционными процессами. Платформа NetLine позволяет смоделировать различные производственные и управленческие решения и оценить финансовые последствия с целью выбрать оптимальный вариант действий в любой ситуации. Материальный эффект можно посчитать, срок окупаемости где-то 4 года. Инвестиции в проект составят более $12 млн", - сказал Скуратов.

Об авиакомпании

На данный момент "Уральские авиалинии" выполняют рейсы из Владивостока, Хабаровска в Тяньцзинь, Чанчунь, из Екатеринбурга в Пекин, Харбин. В эти же китайские города выполняются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска. Ранее сообщалось, что в сезон летнего расписания "Уральские авиалинии" планируют открыть рейсы из аэропорта Жуковский в Китай.

"Уральские авиалинии" входят в Топ-4 крупнейших российских авиакомпаний за январь - ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов составляет более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.