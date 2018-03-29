На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов

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В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 28 марта, 9:51

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области выявили в Екатеринбурге лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов, возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе регионального УФСБ.

"Пресечен канал незаконной легализации иностранных граждан на территории РФ, организованный двумя братьями - гражданами Таджикистана, 1997 и 1998 гг. рождения. Они занимались внесением в паспорта иностранцев поддельных дата-штампов пограничных органов ФСБ России о пересечении Государственной границы РФ без их фактического выезда с территории страны, изготовлением поддельных патентов, миграционных карт, разрешений на временное проживание и бланков уведомлений о прибытии в место пребывания, дающих основания для нахождения в РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате проведенных обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлена лаборатория по изготовлению поддельных миграционных документов.

"Изъяты поддельные дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати органов ЗАГС и учебных учреждений Республики Таджикистан, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт, ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, материалы для изготовления голограмм. Следственным отделом управления по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что с учетом того, что лица находились на территории России незаконно, в их действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 322 и 327 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы" и "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков").

"Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия и оперативно- розыскные мероприятия по установлению лиц, пользовавшихся услугами задержанных, а также их проверки на причастность к деятельности международных террористических и экстремистских организаций", - резюмировали в пресс-службе.