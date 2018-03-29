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Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце

Новости Урала
29 марта, 13:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, марта. /ТАСС

Компенсацию должна выплатить компания-застройщик

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Суд обязал компанию-застройщика "Новый город" выплатить жительнице Екатеринбурга почти полумиллионную компенсацию из-за того, что построенное рядом с ее домом многоэтажное здание закрывало солнце ей и соседям по дому. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Суд обязал застройщика "Новый город" выплатить компенсацию в размере 483 тыс. рублей екатеринбурженке за ухудшение условий проживания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, осенью 2017 года управление освещало ситуацию о привлечении к административной ответственности данного застройщика в связи с тем, что построенный им дом закрыл солнце для жильцов соседнего дома.

"После того, как Свердловский областной суд подтвердил обоснованность привлечения общества к административной ответственности, прокуратурой Кировского района был подан иск по просьбе одного из жителей. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил, ущерб подлежит взысканию с ООО "Новый Город" в пользу жителя", - резюмировали в пресс-службе.

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