Суд взыскал с водоканала в ХМАО 59 млн рублей долга за загрязнение природы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Суд взыскал с "Юганскводоканала" (Ханты-Мансийский автономный округ) 59 млн рублей долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"По иску природоохранного прокурора ОАО "Юганскводоканал" возместил задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 59 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предприятие работает на территории Нефтеюганска. В процессе работы общество выбрасывает вредные вещества в воздух, а также производит сброс сточных вод в протоку Акопас. В соответствии с законодательством, вносится соответствующая плата. Как показала прокурорская проверка, предприятие с 2010 по 2012 год не вносило плату за оказанное негативное воздействие на окружающую среду.

Из-за выявленного нарушения закона природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас "Юганскводоканал" решение суда исполнил, деньги поступили в бюджетную систему России.