Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Уральская ночь музыки" проведет выездной летний лагерь для 50 музыкантов

Новости Урала
29 марта, 16:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, марта. /ТАСС

Сообщается, что участники проекта проведут шесть дней в загородной лаборатории, где под руководством экспертов из России и Европы научатся создавать, играть и продвигать коммерчески успешную музыку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Ural Music Night-2018 ("Уральская ночь музыки") проведут летом 2018 года под Екатеринбургом выездной лагерь для 50 музыкантов. На реализацию проекта устроители получили президентский грант, сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Проект Ural Music Camp реализуется в формате выездного лагеря и открытой программы. Впервые в истории российского музыкального бизнеса 50 музыкантов проведут шесть дней в загородной лаборатории, где научатся создавать, играть и продвигать коммерчески успешную музыку", - говорится в сообщении.

Под руководством экспертов из России и Европы начинающие музыканты будут писать музыку и тексты, репетировать и записывать композиции. "Они, по задумке организаторов, прозвучат на российских и европейских площадках, но в первую очередь, на специальной сцене вечером 29 июня на фестивале Ural Music Night-2018. А для более широкой аудитории пройдет серия лекций о музыкальной индустрии", - пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя проекта Наталии Шмельковой, у фестиваля уже был опыт реализации подобной образовательной программы. "В январе этого года, сразу после фестиваля "Старый новый рок", мы провели такую мастерскую с пятью молодыми музыкантами с Урала и нашими хедлайнерами (немецкой группой The SUiT - прим. ТАСС). Этот опыт показался нам успешным", - отметила она.

Участник мастерской Максим Ефременко рассказал ТАСС, что опыт сотрудничества с немецкими музыкантами был полезным. "Это очень значимый проект не только для городской музыкальной среды, но и индустрии в стране в целом... Пятидневный музыкальный интенсив в виде практики меняет восприятие музыки как инструмента для создания продукта, а наличие кураторов в лице группы The SUiT из Германии позволило систематизировать творческий процесс", - отметил он.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Организаторы ожидают, что в 2018 году его гостем станет сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Персоны
Кустурица, Эмир
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
4
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама