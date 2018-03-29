Фестиваль "Уральская ночь музыки" проведет выездной летний лагерь для 50 музыкантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Ural Music Night-2018 ("Уральская ночь музыки") проведут летом 2018 года под Екатеринбургом выездной лагерь для 50 музыкантов. На реализацию проекта устроители получили президентский грант, сообщили в четверг в пресс-службе фестиваля.

"Проект Ural Music Camp реализуется в формате выездного лагеря и открытой программы. Впервые в истории российского музыкального бизнеса 50 музыкантов проведут шесть дней в загородной лаборатории, где научатся создавать, играть и продвигать коммерчески успешную музыку", - говорится в сообщении.

Под руководством экспертов из России и Европы начинающие музыканты будут писать музыку и тексты, репетировать и записывать композиции. "Они, по задумке организаторов, прозвучат на российских и европейских площадках, но в первую очередь, на специальной сцене вечером 29 июня на фестивале Ural Music Night-2018. А для более широкой аудитории пройдет серия лекций о музыкальной индустрии", - пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя проекта Наталии Шмельковой, у фестиваля уже был опыт реализации подобной образовательной программы. "В январе этого года, сразу после фестиваля "Старый новый рок", мы провели такую мастерскую с пятью молодыми музыкантами с Урала и нашими хедлайнерами (немецкой группой The SUiT - прим. ТАСС). Этот опыт показался нам успешным", - отметила она.

Участник мастерской Максим Ефременко рассказал ТАСС, что опыт сотрудничества с немецкими музыкантами был полезным. "Это очень значимый проект не только для городской музыкальной среды, но и индустрии в стране в целом... Пятидневный музыкальный интенсив в виде практики меняет восприятие музыки как инструмента для создания продукта, а наличие кураторов в лице группы The SUiT из Германии позволило систематизировать творческий процесс", - отметил он.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу. Прошлым летом зрителями фестиваля стали 150 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Организаторы ожидают, что в 2018 году его гостем станет сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.