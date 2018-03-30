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Более 70 человек эвакуированы из-за пожара в вузе в Нижнем Тагиле

Новости Урала
30 марта, 8:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

Пострадавших в результате инцидента нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 70 человек эвакуированы из-за пожара из здания вуза, расположенного на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Пожарно-спасательные подразделения в течение 22-х минут ликвидировали возгорание в одном из помещений на первом этаже 4-х этажного здания высшего учебного заведения в Нижнем Тагиле. Площадь пожара составила 20 кв. м. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками учебного учреждения были эвакуированы 72 человека, из них 58 студентов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших во время пожара нет.

"Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 42 человека личного состава. Работали 3 звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели", - сказали в ведомстве.

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