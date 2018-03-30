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В аэропорту Екатеринбурга к ЧМ-2018 установили цифровые информационные панели

Новости Урала
30 марта, 12:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

По данным аэропорта Кольцово, они представляют собой "гигантские смартфоны с экраном в 55 дюймов", с помощью которых можно получить информацию на пяти языках, заказать товар или услугу, сделать селфи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Мультимедийные информационные панели с 55-дюймовыми экранами установили в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу. С помощью цифровых панелей можно получить информацию на пяти языках, заказать товар или услугу или же сделать селфи, сообщили в пятницу в пресс-службе порта.

"Четыре мультимедийные панели представляют собой гигантские смартфоны с экраном в 55 дюймов, они размещены в терминале внутренних авиалиний аэропорта Кольцово: в общедоступных зонах - регистрации и прилета, а также в зоне ожидания вылета. Удобный интерфейс, полезные опции и сервисы городских смартфонов позволяют получить необходимую информацию, заказать товары и услуги, а также бесплатно звонить на любые телефонные номера по России и выходить в интернет", - говорится в сообщении.

Контент смартфонов доступен на пяти языках - русском, английском, немецком, французском и испанском. К началу июня планируется установка еще 11 таких экранов в зоне получения багажа международного и внутрироссийского терминалов. "Помимо информации об аэропорте, на интерактивных экранах пассажиры и посетители Кольцово могут ознакомиться с достопримечательностями Екатеринбурга, найти и заказать по телефону интересующий товар или услугу, а также сделать селфи", - отмечается в сообщении.

Кольцово стал первым в стране аэропортом, предлагающим подобный сервис своим пассажирам.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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