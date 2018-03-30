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ФАС раскрыла сговор поставщиков стабилизаторов грунта на 10 млрд рублей

Новости Урала
30 марта, 13:21 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 30, марта. /ТАСС

По данным ведомства, раскрытый в Тюмени сговор на торгах - второй по величине в масштабах РФ

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ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сговор поставщиков термостабилизаторов грунта для компании "Транснефть" в Тюмени на 10 млрд рублей раскрыла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Совершенно недавно наше управление рассмотрело картель по поставке термо-стабилизаторов грунта для Транснефти. Вынесло решение, картель признали, два хозяйствующих субъекта, доход картеля 10 млрд рублей. На сегодняшний день в масштабах РФ это второй по величине сговор на торгах. Первый выявил центральный аппарат ФАС, там 34 млрд доход. Вот сейчас Тюмень", - сказал он.

"Сейчас будет решаться вопрос об административных штрафах для правонарушителей хозяйствующих субъектов, и я уверен, они будут большими при таком объеме доходов, и об уголовной ответственности для винновых лиц. Но по нашим оценкам "Транснефть" на этих закупках потеряла 3 млрд рублей", - уточнил Тенишев.

Вопросы картельных сговоров обсудили на встрече губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители правоохранительных органов и Андрей Тенишев.

По словам губернатора, картельные сговоры - болезнь всего мира. "Я просто благодарен коллегам, что такое совещание состоялось, потому что картельные сговоры - это болезнь не только нашей страны, это болезнь всего мира. Государственные и муниципальные закупки - это зона моей непосредственной ответственности. Конечно, когда мы за счет бюджетных средств проводим закупки, и не дай бог там у нас есть где-то картельный сговор, то мы прекрасно понимаем, что в рамках действия недобросовестных лиц, ущерб наносится бюджету", - сказал Якушев.

"Этого всего нужно избегать, законодательство меняется. Очень важно, чтобы мы были во всеоружии, чтобы этого не допустить, поэтому ФАС и сегодняшнее совещание как раз нас об этом предупреждает", - добавил глава региона.

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