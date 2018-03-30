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Альтернативную службу в ЦВО пройдут 123 призывника, восемь - артистами балета и драмы

Новости Урала
30 марта, 14:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

По данным Центрального военного округа, основные специальности для прохождения альтернативной службы - почтальон, дворник, мойщик посуды, санитар и медбрат

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы в театрах Перми, Уфы и Челябинска, сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Восемь призывников приступили к прохождению альтернативной гражданской службы артистами балета и драмы на Урале (в театрах Перми, Уфы и Челябинска)", - сказал Рощупкин.

Всего по итогам осеннего призыва альтернативную службу выбрали 123 юноши, что составляет 0,2% от общего количества призывников округа. Основные специальности - почтальон, дворник, мойщик посуды, санитар и медбрат.

Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами по убеждениям или вероисповеданию вместо военной службы.

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