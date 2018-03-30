Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Югре заключено соглашение о строительстве первого детсада на концессионной основе

Новости Урала
30 марта, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Планируется, что концессионер инвестирует в проект более 286 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Соглашение о строительстве детского сада на концессионной основе, первое из четырех десятков планируемых в образовательной сфере, заключено в Ханты-Мансийском автономно округе - Югре. Об этом сообщили в пятницу в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В правительстве Югры состоялось подписание концессионного соглашения о создании детского сада в Нефтеюганске. Подписи в документе поставили глава муниципалитета Сергей Дегтярев и генеральный директор ООО "Негосударственная дошкольная образовательная организация "Умничка" Любовь Говоруха. В соответствии с соглашением концессионер осуществит инвестиции в размере чуть более 286 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, деньги будут направлены на реконструкцию 3-этажного здания общей площадью около 4 тыс. кв. м., модернизацию, замену устаревшего и изношенного оборудования. Проект позволит создать порядка 95 новых рабочих мест и обеспечит дополнительно 615 мест для детей дошкольного возраста. Планируется, что новый детсад откроется уже в 2020 году.

Первый заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк в своем комментарии подчеркнула, что с использованием концессионных соглашений планируется создать более 40 образовательных объектов по всей Югре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия высылает дипломатов восьми стран
2
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
3
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
4
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
В МИД РФ вызвали послов западных стран
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники