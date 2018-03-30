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Жители дома на Урале, где обрушился потолок, подали заявление о признании дома аварийным

Новости Урала
30 марта, 15:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

В результате ЧП вечером 15 февраля в двухэтажном доме в Екатеринбурге пострадали мужчина и двое его внуков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Жители дома в переулке Суворовский в Екатеринбурге, где в феврале 2018 года обрушилось потолочное перекрытие, обратились в межведомственную комиссию с заявлением о признании дома аварийным. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"В четверг уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова лично посетила указанный объект, убедившись в том, что проживать в доме небезопасно для его жителей. Уполномоченным в ходе визуального осмотра квартир жителей сделаны предварительные выводы о том, что выполненные на сегодняшний день работы не улучшили состояние жилых помещений, а, скорее, наоборот. По рекомендации Татьяны Мерзляковой в настоящее время жители обратились в Межведомственную комиссию с заявлением о признании дома аварийным", - сказали в аппарате.

Частичное обрушение потолочного перекрытия произошло вечером 15 февраля в двухэтажном доме в переулке Суворовский. В результате ЧП пострадали мужчина - собственник квартиры и двое его внуков двух и девяти лет. По факту обрушения перекрытия следственными органами СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Дом эксплуатирует управляющая компания "УЖК ЖКО- Екатеринбург".

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