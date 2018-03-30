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Шесть жителей Пермского края и Челябинской области осуждены за торговлю людьми

Новости Урала
30 марта, 15:50 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 30, марта. /ТАСС

По информации регионального управления СК РФ, преступная группа переправила за границу и продала 23 девушки, получив за это порядка 4 млн рублей

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© Андрей Махонин/ТАСС

ПЕРМЬ, 30 марта. /ТАСС/. Группа из шести жителей Пермского края и Челябинской области осуждены за торговлю людьми. Приговором суда виновным назначено от 3,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает в пятницу управление СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, преступная группа из шести жителей Пермского края и Челябинской области торговала людьми в течение трех лет, с 2013 по 2016 год. Всего за это время за границу ими было переправлено и продано 23 девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

"Они признаны виновными в совершении преступлений по статье 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией, с перемещением потерпевших через государственную границу Российской Федерации, совершенное организованной группой", - сообщили в СК.

Как пояснили в ведомстве, приговором суда виновным назначено наказание от 3,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее 42-летняя организатор и руководитель преступной группы была приговорена к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в прокуратуре Прикамья сообщали, что за куплю-продажу девушек преступники получили оплату в долларах, эквивалентную сумме не менее 4 млн рублей по курсу на дату совершения преступления.

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