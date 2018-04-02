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Военные произвели более 20 противопаводковых взрывов льда на реках Урала

Новости Урала
2 апреля, 9:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Отмечается, что это позволило защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление нескольких населенных пунктов в Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) завершил противопаводковые работы на малых реках Челябинской области. В общей сложности подорвано 4 км льда, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Работы по разрушению льда проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области. Саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 тыс. метров. Израсходовано свыше 2 тонн тротила. Выполненные мероприятия позволили защитить от ледохода мосты, а также предотвратить подтопление нескольких населенных пунктов в Челябинской области", - сказали там.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений. В готовности к применению находится транспортная авиация.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС России.

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Алтайский край Паводок на Урале Челябинская область
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