Более тысячи человек из России и Китая примут участие в экологическом конгрессе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Свыше тысячи человек из различных регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Китая примут участие в третьем Всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов 2018", который пройдет в Екатеринбурге 3-4 апреля. Об этом сообщила в понедельник один из организаторов мероприятия, председатель совета директоров ЗАО "Зеленая Долина" Юлия Корнеева.

"Количество участников - более одной тысячи человек. К нам приедет большое количество коллег из регионов России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из ближнего зарубежья - Казахстана и Белоруссии. Приедут коллеги и из Китая", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам Корнеевой, на форуме будут обсуждать практики и опыт регионов, который можно будет распространить на территорию России. "Коллеги из КНР, в частности, примут участие в круглом столе "Екатеринбург - Харбин. Зеленый мост сотрудничества" и конференции "Бионика в архитектуре", потому что эксперт плотно занимается вопросами строительства, у него есть разработки технических стандартов КНР", - добавила она.

Также на конгрессе впервые представят свои проекты детей из образовательного центра для одаренных детей "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса". "Они будут на конференции, посвященной цифровым технологиям, а также конференции по волонтерскому движению. <…> Порядка 10-15 человек представят ряд своих проектов", - отметила она.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Николай Чуркин, по итогам конгресса будет принята резолюция с предложениями, которые далее будут переданы в Совет Федерации, а далее в правительство РФ.

Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в третий раз. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина".