Игрушки со стихийного мемориала в Тюмени жертвам пожара в Кемерове передали в монастырь

ТЮМЕНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Представители церкви передали в детский приют "Отрада" при Ильинском женском монастыре игрушки, собранные у стихийного мемориала, который жители Тюмени создали у памятника "Маме" после трагедии в Кемерове, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров.

"Игрушки были переданы в приют "Отрада" при Ильинском женском монастыре в Тюмени по просьбе правительства региона. Сейчас их перебирают сестры монастыря, они нуждаются в просушке и очистке. Игрушки планируют разделить на несколько частей, часть раздадут на Пасху 8 апреля на концерте монастыря, часть останется для воспитанников приюта "Отрада", часть пожертвуют в социальные центры. Также воспитанники посетят онкодиспансер в пасхальные дни и раздадут игрушки детям, которые проходят лечение", - сказал он.

За дни траура тюменцы возложили к мемориалу сотни цветов, игрушек и свечей.

Пожар произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из которых 27 детей.

Рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.