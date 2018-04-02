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Суд в Екатеринбурге отклонил иск к священнику, сравнившему Ленина с Гитлером

Новости Урала
2 апреля, 13:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Истец требовал от священника публичных извинений, так как, по его мнению, высказывание протоиерея оскорбляет миллионы людей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду отклонил иск к протоиерею Евгению Попиченко, который в интервью сравнил Ленина с Гитлером, сообщила ТАСС помощник судьи Ольга Тафф.

Иск к священнику подал председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области Николай Рябчевский после того, как Попиченко в одном из интервью на вопрос о переименовании улиц, названных в честь советских деятелей, сообщил журналистам, что "по сути одно и то же - Ленин и Гитлер…".

Рябчевский через суд потребовал от священника публичных извинений, так как, по мнению истца, высказывание протоиерея оскорбляет миллионы людей и направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

"Суд рассмотрел иск к священнику и оставил его без удовлетворения, мотивировочная часть решения суда появится позже", - сказала Тафф.

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