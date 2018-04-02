Тюменские священники выступили против освящения яиц и куличей на производствах

ТЮМЕНЬ, 2 апреля./ТАСС/. Служители Тобольско-Тюменской епархии выступили против освящения яиц и куличей на производствах, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь епархии, священник Григорий Мансуров.

"У нас была определенная договоренность среди духовенства в Тюмени, в частности, о том, что мы стараемся освящать в храмах куличи и яйца, не освящать их заранее нигде. А причин тут несколько: во-первых, что делать с освященной продукцией, которая не была продана? Их потом выбрасывают, наверное, это не очень правильно. Пусть лучше люди сами изготовят [пасхи и куличи] своими руками, придут в храм и освятят", - сказал собеседник агентства.

По словам Мансурова, традиция освящения пасхальных куличей и яиц на предприятиях существовала ранее, но сейчас служители епархии ее не поддерживают.

"Раньше мы освящали, но сейчас пытаемся от этого отходить, хотелось бы и производителей призвать не ставить священников в неудобное положение и не приглашать освящать, вряд ли от этого у них увеличатся продажи", - сказал он.

Священник также призвал не выбрасывать наклейки на пасхальные яйца с изображением икон и храмов, а сжигать их вместе с прошлогодними вербами и старыми православными газетами.

Православные церкви в разных странах, в том числе в России, отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.