Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменские священники выступили против освящения яиц и куличей на производствах

Новости Урала
2 апреля, 13:27 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ, 2 апреля./ТАСС

Служители Тобольско-Тюменской епархии призвали также не выбрасывать наклейки на пасхальные яйца с изображением икон и храмов, а сжигать их

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 2 апреля./ТАСС/. Служители Тобольско-Тюменской епархии выступили против освящения яиц и куличей на производствах, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь епархии, священник Григорий Мансуров.

"У нас была определенная договоренность среди духовенства в Тюмени, в частности, о том, что мы стараемся освящать в храмах куличи и яйца, не освящать их заранее нигде. А причин тут несколько: во-первых, что делать с освященной продукцией, которая не была продана? Их потом выбрасывают, наверное, это не очень правильно. Пусть лучше люди сами изготовят [пасхи и куличи] своими руками, придут в храм и освятят", - сказал собеседник агентства.

По словам Мансурова, традиция освящения пасхальных куличей и яиц на предприятиях существовала ранее, но сейчас служители епархии ее не поддерживают.

"Раньше мы освящали, но сейчас пытаемся от этого отходить, хотелось бы и производителей призвать не ставить священников в неудобное положение и не приглашать освящать, вряд ли от этого у них увеличатся продажи", - сказал он.

Священник также призвал не выбрасывать наклейки на пасхальные яйца с изображением икон и храмов, а сжигать их вместе с прошлогодними вербами и старыми православными газетами.

Православные церкви в разных странах, в том числе в России, отметят праздник Воскресения Христова 8 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники