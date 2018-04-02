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Синоптики прогнозируют смог в Челябинской области

Новости Урала
2 апреля, 17:26 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 2, апреля. /ТАСС

Отдельным предприятиям региона объявлено предупреждение

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, установятся в Челябинской области в понедельник и вторник, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"2-3 апреля в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим отдельным предприятиям области объявляется предупреждение", - говорится на сайте организации.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В период неблагоприятных метеорологических условий выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).

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