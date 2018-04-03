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В Челябинской области осужден продавец свыше 160 кг марихуаны

Новости Урала
3 апреля, 10:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, апреля. /ТАСС

Житель региона получил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал жителя региона виновным в незаконном обороте свыше 162 кг марихуаны и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Челябинский областной суд признал жителя региона виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере; контрабанде наркотических средств в особо крупном размере; покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено, в ноябре 2016 года мужчина незаконно сбыл на территории Башкирии свыше 4,7 кг марихуаны. Затем он приобрел свыше 158 кг марихуаны, которая хранилась на территории Казахстана. В мае 2017 года злоумышленник вместе с сообщниками организовал перевозку наркотиков в Россию, но был задержан на российско-казахстанской границе, наркотики изъяли.

В ноябре 2017 года его соучастникам суд назначил наказание в виде 6 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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