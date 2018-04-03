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Порядка 120 компаний из Кореи подтвердили участие в выставке "Иннопром-2018"

Новости Урала
3 апреля, 10:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Южная Корея в 2018 году является партнером международной промышленной выставки в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Порядка 120 компаний из Республики Корея подтвердили свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2018", которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Подготовка к девятой международной промышленной выставке "Иннопром" и V Российско-Китайскому Экспо, которые пройдут в Екатеринбурге 9-12 июля, выходит на финишную прямую. Уже реализованы 95% выставочных площадей, а страна-партнер "Иннопрома" - [Республика] Корея подтверждает участие порядка 120 компаний", - говорится в сообщении.

По словам Антона Атрашкина, вице-президента ГК "Формика", оператора выставки "Иннопром", в этом году зафиксирован новый рекорд, связанный с национальными экспозициями. "Среди крупнейших национальных экспозиций этого года Германия, Италия, Япония, Швейцария, Индия Франция. Впервые в этом году заключены многолетние контракты с рядом компаний, которые уже сейчас планируют участие в "Иннопроме" на 2019 и 2020 годы", - отметил Атрашкин.

По словам министра внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, международный аспект "Иннопрома" "как всегда будет очень динамичным".

"На текущий момент иностранными партнерами подтверждено проведение заседания рабочей группы с Белоруссией, бизнес-форумы с партнерами из Венгрии, Германии, Чехии. Параллельно пройдут масштабные мероприятия V Российско-Китайского Экспо, участие в котором уже подтвердили более 300 компаний из КНР. Центральным региональным событием станет "Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун". Планируются мероприятия по укреплению международного сотрудничества в сфере науки и образования, одним из них станет саммит Ассоциации технических университетов России и Китая", - сообщил журналистам Козлов.

Как уточнили в департаменте, Свердловская область традиционно представит на выставке экспозицию региона. Планируется посвятить стенд Свердловской области двум темам: концепции "умного города" через внедрение цифровых технологий и теме всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", на проведение которой претендует Екатеринбург.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус.

Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика".

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