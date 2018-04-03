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В Екатеринбурге открылся Третий Всероссийский конгресс по промышленной экологии регионов

Новости Урала
3 апреля, 11:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Организаторы ожидают, что мероприятие посетит не менее тысячи участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек примут участие в III Всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов", который во вторник открылся в Екатеринбурге. За два дня работы конгресса эксперты обсудят внедрение принципов "зеленой экономики" и особенности формирования экологического сознания, передает корр. ТАСС.

"В третий раз мы проводим на нашей уральской земле конгресс "Промышленная экология регионов". У нас впереди два дня работы, общения, споров, решений. Я всем желаю конструктивной работы и решений, направленных на повышение экологической безопасности", - сказал на торжественной церемонии открытия министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По данным организаторов, основное пленарное заседание будет посвящено поэтапному внедрению принципов "зеленой экономики". Кроме того, в первый день конгресса состоится несколько круглых столов и конференций, на которых эксперты обсудят информационные источники в формировании экологического сознания, кадровую политику регионов при переходе на принципы "зеленой экономики", роль общественных экологических движений и гражданских инициатив в формировании экологического сознания общества при устойчивом развитии регионов и другие аспекты. Также во вторник будут подведены итоги конкурса "Урал - территория зеленого роста".

Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в Екатеринбурге на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, российский форум "Роспромэко" и ЗАО "Зеленая Долина". Ожидается, что конгресс посетит не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".

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