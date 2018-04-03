Выбросы в атмосферу в Свердловской области за пять лет сократились на 17%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за последние пять лет снизились более чем на 17%. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов на пленарном заседании в рамках III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" в Екатеринбурге.

"За пять лет экологическая ситуация в Свердловской области оценивается как стабильная. За пять лет мы более чем на 17% снизили выбросы в атмосферный воздух, на 20% сократили объем использованной воды и на 15% - выбросы загрязненной воды в поверхностные водные объекты. Еще одна из стратегических задач - это улучшение качества очистных сооружений, в области их находится 327, из них - обеспечивающих нормативную очистку - только 87. Поэтому наша основная задача - это улучшение качества работы очистных сооружений и снижение выбросов загрязненных сточных вод в наши водные объекты", - сказал он.

Он также добавил, что вопросы обеспечения экологической безопасности легли в основу направления "Комфортная среда проживания" программы "Пятилетка развития", инициированной губернатором Евгением Куйвашевым на 2017-2021 годы.

"Это направление состоит из пяти шагов: это увеличение объема жилищного строительства, в том числе эконом-класса, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройство общественных и дворовых территорий, обеспечение безопасного и эффективного обращения с отходами и безопасности граждан", - уточнил Кузнецов.

Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов 2018" проходит в Екатеринбурге с 3 по 4 апреля на площадке Международного центра торговли. Организаторами мероприятия являются Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина". Ожидается, что конгресс посетит не менее 1 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

ТАСС является информационным партнером III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов".