Уровень безработицы в Челябинской области сократился за год более чем на 20%

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Численность безработных в Челябинской области в начале апреля составила 26,8 тыс. человек, это на 21% меньше, чем на тот же период в прошлом году. В течение года прогнозируется дальнейшее снижение показателя - до 22,5 тыс. человек, сообщил ТАСС во вторник начальник главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов.

"На рынке труда Челябинской области наблюдается снижение численности безработных граждан. По состоянию на первое апреля этого года, было зарегистрировано 26,8 тыс. безработных, а на аналогичную дату прошлого года - 33,9 тыс. (снижение на 21% - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Положительную динамику начальник главного управления по труду и занятости населения региона объясняет во многом оживлением в экономике и программами по трудоустройству населения, которые реализуются в области.