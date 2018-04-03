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Власти Мегиона планируют расселить жильцов сгоревшего в ночь на вторник дома

Новости Урала
3 апреля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В нем проживали 58 человек, в том числе 13 детей

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Мегиона планируют расселить жильцов сгоревшего ночью дома в маневренное жилье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"Будет рассматриваться вопрос о предоставлении помещений в маневренном фонде (это временное жилье) гражданам, проживающим по договорам социального найма, и собственникам помещений, при наличии законных оснований. Жилых помещений для предоставления по договорам социального найма нет", - уточнили в пресс-службе.

Также в администрации отметили, что для пострадавших предусмотрены меры материальной поддержки со стороны управления социальной защиты населения и органов исполнительной власти городского округа. "Кроме того, помощь оказывается из средств местного бюджета. <...> Решение о единовременной выплате принимается коллегиально специально созданной комиссией при администрации города на основании поступивших заявлений, в зависимости от нанесенного пожаром ущерба, причинения вреда жизни и здоровью людей", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что сейчас осуществляется сбор вещей для погорельцев.

О ЧП

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, что в 1:21 по местному времени поступило сообщение о возгорании в деревянном жилом доме пятой степени огнестойкости, в котором расположено 29 комнат. В нем проживали 58 человек, в том числе 13 детей, все они эвакуировались самостоятельно. По данным ведомства, один из жильцов пострадал и был доставлен в больницу с ожогами кистей.

Дом поврежден по всей площади. В тушении пожара участвовали 38 человек.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону позднее добавили, что Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре проводится проверка по факту обнаружения обгоревшего тела при тушении в одной из квартир дома.

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